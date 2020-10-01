Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmalarla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya, tarafları Moskova'ya davet etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da üçüncü ülkelerin askerlerinin çatıştığını iddia etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.
Rusya'dan flaş Karabağ açıklaması: "Üçüncü ülkelerin askerleri çatışıyor"
- Son dakika: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü!
- Rusya'dan flaş Karabağ açıklaması: "Üçüncü ülkelerin askerleri çatışıyor"
- İngitere yasakladı! Plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcılar...
- Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Avaşin bölgesinde PKK'ya ait mağara kullanılamaz hale getirildi
- İYİ Parti'de "istifa" tiyatrosu mu? Kulisleri karıştıracak bomba iddia
- Türkiye'nin konuştuğu Şeyda Yılmaz'ın ölümünde flaş gelişme! Lüks rezidanstan düşmüştü
- İstanbul'da koca dehşeti! Arabayla eve daldı
- Son dakika: Başkan Erdoğan: AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım
- Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun yüzüne baka baka söyledi: ''Ya tarih bilmiyor ya da başka hesapları var''
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TBMM 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
- Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni yasama açılışında flaş açıklama
- Başkan Erdoğan ''ikaz ediyorum'' deyip uyardı: Bu haydut devlete destek verenleri...