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Rusya'dan flaş Karabağ açıklaması: "Üçüncü ülkelerin askerleri çatışıyor"

Rusya'dan flaş Karabağ açıklaması:
01.10.2020 18:18

Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmalarla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya, tarafları Moskova'ya davet etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da üçüncü ülkelerin askerlerinin çatıştığını iddia etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.


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