Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Afrin'de toprağa gömülü halde 1.6 kg C4 ve 1.5 kg TNT ile hazırlanan EYP ele geçirildiğini açıkladı.

KANLI SALDIRIYA GEÇİT YOK!

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek olası eylemlerin önüne geçildi.

PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen EYP'nin, Afrin/Mahmudiye Mahallesi Racu Yolu zeytinlik arazisi içerisinde toprağa gömülü vaziyette ve patlamaya hazır halde olduğu tespit edildi.

Yapılan aramalar sonucu ele geçirilen EYP'nin;

1.6 kg C4 patlayıcı,

1.5 kg TNT patlayıcı,

1 adet Alfa Fire uzaktan komutalı anahtar sistemi ve kumanda,

2 adet elektrikli kapsül,

1 adet pil ile hazırlandığı tespit edildi.

ÖRGÜTE NOKTA OPERASYONLAR

Sınır içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne nefes aldırılmıyor.

İşte MİT'in yakaladığı ya da etkisiz hale getirdiği hainlerden bazıları;

2 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

19 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

24 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

4 Temmuz 2022 Gara

Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

4 Temmuz 2022 Suriye

YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

22 Temmuz 2022 Suriye

YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

24 Temmuz 2022 Aynularab

PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

28 Temmuz 2022 Süleymaniye

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

30 Temmuz 2022 Suriye

Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

1 Ağustos 2022 Aynularab

PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

9 Ağustos 2022 Gara

Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

12 Ağustos 2022 Kamışlı

Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

16 Ağustos 2022 Kamışlı

PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

31 Ağustos Gara

PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

4 Eylül Sincar

PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

12 Eylül Erbil

PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

18 Eylül Ayn İsa

PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

23 Eylül Sınır hattı

PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

26 Eylül

PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

29 Eylül Afrin-Azez karayolu

PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

28 Eylül Halep

PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

6 Ekim Aynularap

PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

9 Ekim Gara

PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

10 Ekim Sincar

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

21 Ekim Sincar

PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

24 Ekim Suriye

PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

1 Kasım Suriye

PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin etkisiz hale getirildi.

11 Kasım Suriye

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

12 Kasım

MİT FETÖ/PDY'li firari Uğur Demirok'u Azebaycan'da yakaladı.

18 Kasım Gara

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

19 Kasım

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde düzenlediği operasyonlarla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

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