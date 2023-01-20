Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Afrin'de toprağa gömülü halde 1.6 kg C4 ve 1.5 kg TNT ile hazırlanan EYP ele geçirildiğini açıkladı.
KANLI SALDIRIYA GEÇİT YOK!
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek olası eylemlerin önüne geçildi.
PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen EYP'nin, Afrin/Mahmudiye Mahallesi Racu Yolu zeytinlik arazisi içerisinde toprağa gömülü vaziyette ve patlamaya hazır halde olduğu tespit edildi.
Yapılan aramalar sonucu ele geçirilen EYP'nin;
1.6 kg C4 patlayıcı,
1.5 kg TNT patlayıcı,
1 adet Alfa Fire uzaktan komutalı anahtar sistemi ve kumanda,
2 adet elektrikli kapsül,
1 adet pil ile hazırlandığı tespit edildi.
ÖRGÜTE NOKTA OPERASYONLAR
Sınır içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne nefes aldırılmıyor.
İşte MİT'in yakaladığı ya da etkisiz hale getirdiği hainlerden bazıları;
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan
19 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli
24 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu
4 Temmuz 2022 Gara
Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir
4 Temmuz 2022 Suriye
YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim
17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan
22 Temmuz 2022 Suriye
YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf
24 Temmuz 2022 Aynularab
PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç
28 Temmuz 2022 Süleymaniye
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer
30 Temmuz 2022 Suriye
Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş
1 Ağustos 2022 Aynularab
PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman
9 Ağustos 2022 Gara
Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı
12 Ağustos 2022 Kamışlı
Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani
16 Ağustos 2022 Kamışlı
PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan
31 Ağustos Gara
PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan
4 Eylül Sincar
PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi
12 Eylül Erbil
PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç
18 Eylül Ayn İsa
PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz
23 Eylül Sınır hattı
PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım
26 Eylül
PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol
29 Eylül Afrin-Azez karayolu
PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen
28 Eylül Halep
PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur
6 Ekim Aynularap
PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş
9 Ekim Gara
PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri
10 Ekim Sincar
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya
21 Ekim Sincar
PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak
24 Ekim Suriye
PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut
1 Kasım Suriye
PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin etkisiz hale getirildi.
11 Kasım Suriye
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
12 Kasım
MİT FETÖ/PDY'li firari Uğur Demirok'u Azebaycan'da yakaladı.
18 Kasım Gara
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
19 Kasım
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde düzenlediği operasyonlarla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
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