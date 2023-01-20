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MSB'den flaş F-35 açıklaması: "İstişarelerin ikinci turu 18 Ocak 2023 günü ABD'de icra edildi"

MSB'den flaş F-35 açıklaması: "İstişarelerin ikinci turu 18 Ocak 2023 günü ABD'de icra edildi"
20.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 20.01.2023 09:47

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, "Türk ve ABD savunma bakanlıkları heyetleri ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD'de icra etmişlerdir." açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun dün Washignton'da icra edildiği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ TUR İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Açıklamada, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı, müteakip toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.

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