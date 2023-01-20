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Antalya’da bir tuhaf olay! 5 milyar dolarlık mirasa 700 mirasçı!

Antalya’da bir tuhaf olay! 5 milyar dolarlık mirasa 700 mirasçı!
20.01.2023 12:40 - Son Güncelleme: 20.01.2023 12:41

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Antalya’da Arap Süleyman’a ait üzerinde özel ve kamu binalarının bulunduğu 4 bin dönümlük 5 milyar dolar değerindeki arazi paylaşılamıyor. 2 bin 400 kişi hak iddia ederken bilirkişi mirasçı sayısını 700’lere düşürdü.

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Antalya'da Osmanlı Devleti döneminde yaşayan Arap Süleyman'a ait 4 bin dönümlük arazi ile ilgili 1880'de başlayan miras davaları, halen sürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Antalya'nın "Altın Boynuzu" olarak adlandırılan, bir yandan Beydağları'nı kucaklayan, diğer yandan ise Konyaltı Plajı manzaralı dev arazi için, 2 eşinden olan 6 çocuğu ve onların mirasçıları, yıllardır mücadele ediyor.

Günümüzde üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunan, Meltem ve Bahçelievler mahallelerini kapsayan 5 milyar dolar değerindeki arazi için hak iddia edenlerin sayısı bir dönem 2 bin 400'lere kadar çıktı.

Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine İstanbul Arşiv Daire Başkanlığı bilirkişi uzmanlarınca rapor hazırlandı.

Osmanlıca bütün şeriye sicilleri ve bugüne kadar çıkan tüm veraset ilamlarını inceleyen bilirkişilerin hazırladığı raporda, Arap Süleyman'ın mirasçıları olarak ilk eşinden kızı Ayşe, ikinci eşinden oğulları Mehmet Ali, Osman, Hacı Necip ile kızları Zeliha ve Havva gösterildi.

Raporda, bu 6 ismin soylarına yer verilerek, gerçek mirasçı sayısının 700'ün üzerinde olduğu belirlendi. Sayı çalışmanın tamamlanmasıyla kesinleşecek.

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