Konya'nın simgesi 'Kırmızılı Kadın' hayatını kaybetti: Sultan Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 18:55 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 19:37

Konya Bir Simgesini Kaybetti

Konya sokaklarında her gün kırmızı kıyafetleri ve kırmızı makyajıyla yürüyerek kentin simgelerinden biri haline gelen, hayat hikayesiyle dizilere ve belgesellere konu olan 74 yaşındaki Sultan Özcan (Kırmızılı Kadın) hayatını kaybetti. Son dönemde yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle haziran ayında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Sultan Özcan'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karatay ilçesindeki Kağnıcılar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şiddet, Ayrılık ve Değişen Bir Hayat

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde doğan Sultan Özcan'ın hayat hikayesi, henüz 15 yaşındayken çocukluk aşkı olan öğretmeniyle evlenmesiyle başladı. Eşinin tayinleri nedeniyle Hakkari ve Giresun gibi farklı şehirlerde yaşayan Özcan, mutlu başlayan evliliğinde zamanla kıskançlık krizleri ve eşinin şiddetiyle karşı karşıya kaldı. 25 yıllık evliliğin ardından çocuk sahibi olamadığı gerekçesiyle 1995 yılında eşi tarafından terk edilen Özcan, memleketine dönerek uzun süre psikolojik tedavi gördü. Annesinin vefatının ardından Konya'daki ağabeyinin yanına taşınan Özcan'a, 2006 yılında 'Duygu durumu bozukluğu' teşhisi konularak yüzde 80 engelli raporu verildi. Ağabeyinin evinin yanındaki tek odalı kulübede yaşamını sürdüren Özcan, her sabah kırmızılarını giyinerek kent merkezinde dolaşmaya başladı.

"Eşim Başkasına Bakmasın Diye Kırmızı Giydim"

Sultan Özcan, 2020 yılında verdiği röportajda, tüm hayatını kaplayan kırmızı rengin ardındaki hüzünlü sırrı şu sözlerle anlatmıştı: "Hakkari'de bulunduğumuz zamanlarda kırmızı elbiseli bir kız gördük. Eşim bana 'Kız çok güzelmiş görüyor musun' dedi. Ben de aman ona imrenmesin, sırf başkasına bakmasın ve hep beni sevsin diye gittim, mağazadan kırmızı elbise aldım. Aynı o kız gibi giyindim. O günden beri de hep kırmızı giyindim. Çocuğumuz olsaydı hayat çok daha farklı olurdu, başıma bunlar gelmezdi." Konya sokaklarında simgeleşen kırmızı kıyafetlerin ardındaki şiddet, ayrılık ve yalnızlıkla şekillenen hüzünlü yaşam öyküsü, Sultan Özcan'ın vefatıyla kent hafızasında kaldı.