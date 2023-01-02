Terör örgütü PKK/YGP'ye operasyonun şifreleri! 4 maddede stratejik noktalar belirlendi: Kara harekatında ilk hedef Tel Rıfat

Türkiye terörle mücadelede yeni aşamaya geçiyor. Suriye kaynaklı terörün belini kıracak stratejik hedefler belirlendi. Buna göre, ilk olarak petrol tesisleri ve rafineri üniteleri, ikinci olarak iletişim ve internet altyapısı, üçüncü olarak beton fabrikaları ve son olarak elektrik altyapısı kara harekatı öncesi hava ve füze operasyonları ile vurulacak. Karada ise ilk hedefin Tel Rıfat'ın olacabileceği bildirildi.
Terör örgütünün finansman kaynaklarını kontrol altına alınarak sömürdükleri petrol tesisleri ve rafineriler kullanılamaz hale getirilecek. Kara propaganda aracı olarak kullandıkları internet altyapıları çökertilecek, diğer iletişim kanalları yok edilecek.
Elektrik altyapısında terör kamplarına ulaşan hatlar kesilecek. Mehmetçikten kaçmak umuduyla inşa ettikleri tünellerin malzemesinin üretildiği beton fabrikaları imha edilecek. Bu yolla terör örgütünün uyuşturucu, insan ticareti ve kara para aklama gibi illegal işlerini yürütmesine neşter atılacak.