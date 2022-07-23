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Sivas'ta feci kaza: Sürücü öldü eşi ve kızı yaralandı

Sivas'ta feci kaza: Sürücü öldü eşi ve kızı yaralandı
23.07.2022 10:05 - Son Güncelleme: 23.07.2022 10:05

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Son dakika haberleri... Sivas'ta ölümlü trafik kazası yaşandı. Otomobil ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, ölen sürücünün eşi ve kızı ağır yaralandı.

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Sivas'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

O.T. (34) idaresindeki 35 MGT 58 plakalı otomobil ile M.G. (25) yönetimindeki 58 ADF 045 plakalı cip, Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ EŞİ VE KIZI YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü O.T. hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Ü.G.T. (26) ile kızı F.Z.T. (5) ağır yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralı anne ve kızın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza yerinden kaçan cip sürücüsü M.G'nin polis ekiplerince aranmasına devam ediliyor.

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