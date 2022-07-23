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Atatürk'ün çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte 5 yaşındaki Mustafa Kemal

Atatürk'ün çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte 5 yaşındaki Mustafa Kemal
23.07.2022 10:42 - Son Güncelleme: 23.07.2022 10:45

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Atatürk'ün çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı... Erzurum Kongresi'nin kapanışındaki konuşmasında "Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." diyen Gazi Mustafa Kemal, 103 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kongrenin önemine dikkatleri çekti. Tarihi kongrenin 103 yılında Atatürk'ün hiç bilinmeyen bir fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafta Atatürk'ün ayak ayak üstüne atması ve asil duruşu herkesin dikkatini çekerken, "O zamandan büyük adam olacağı belliymiş" gibi yorumlarda bulunuldu. Fotoğrafta Atatürk'ün asil duruşu ve ayak ayak üstüne atması herkesin dikkatini çekerken, "O zamandan büyük adam olacağı belliymiş" gibi yorumlarda bulunuldu.

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