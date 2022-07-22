Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu yorumu: Tatile ihtiyacı olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı açık şekilde sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun tatillerine yönelik ilginç bir açıklama geldi.

İstanbul'da Kurban bayramının 1. günü gece başlayan yağmur özellikle Esenyurt'ta felakete dönüştü. Birçok ev ve dükkan sular altında kaldı. Vatandaş bayram günü mağdur oldu.

İstanbullu selle boğuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye lüks bir otelde tatilde olduğu ortaya çıktı.

TATİLDE OLDUĞUNU DOĞRULADI

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul dışında olduğunu doğruladı.



İmamoğlu paylaşımında, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: TATİLE İHTİYACI OLABİLİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Damga Gazetesine verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu'nun felaket anlarından tatilde olmasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. " dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bulundukları yerin dışında olabilirler, yurt dışında olabilirler. Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Yurt dışına da çıkabiliyorlar. Afet olduğunda onların kadroları var. Kadrolar dahil olurlar. O işlerle ilgili görevliler var. Görevleri afet alanına süratle ulaşmak ve afetin yarattığı zararları gidermek. Belediye başkanlarımız da bu görevlerini yerine getiriyor."

EKREM İMAMOĞLU'NUN BİTMESİNDEN MUTLU

Ekrem İmamoğlu felaketler yaşanırken İstanbul dışında tatil yapmasıyla halktan büyük tepki topladı.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu bu şekilde savunmasının sebebi de 'İBB Başkanının kendi kendini bitirmesinden duyduğu memnuniyet' olarak yorumlandı.