Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Yatağan-Milas karayolu üzerinde öğleden sonra şiddetli bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Milas istikametinde seyir halinde olan Feridun A. idaresindeki 48 N 8203 plakalı otomobil, Turgut Kavşağı'nı geçtikten sonra Yatağan Termik Santrali önünde, Fatih Ö. yönetimindeki 35 CRY 802 plakalı tır ile temas etti. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak savrulmaya başladı.

Şarampoldeki kanala yuvarlandı

Savrulan otomobil, yol kenarındaki şarampolde bulunan kanala yuvarlanarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde yaralanan otomobil sürücüsü Feridun A., çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karayolunda trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Yatağan-Milas karayolunun bir bölümünde trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, kazaya karışan tır ve şarampole uçan otomobilin çevresinde incelemelerde bulunarak kaza raporu tuttu. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Şarampole düşen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.