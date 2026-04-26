Siirt’te katliam gibi kaza: Otomobil ile kamyonet çarpıştı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çalıdüzü mevkiinde seyir halinde olan Mercedes marka otomobil ile hayvan yüklü bir kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazada 2 ölü, 3 ağır yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişinin ise durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği saptandı.