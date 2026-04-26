CANLI YAYIN
Geri
Siirt’te katliam gibi kaza: Otomobil ile kamyonet çarpıştı

"Kurtalan ilçesinde otomobil ve hayvan yüklü kamyonetin karıştığı feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, onlarca hayvan telef oldu."

Siirt'in Kurtalan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çalıdüzü mevkiinde seyir halinde olan Mercedes marka otomobil ile hayvan yüklü bir kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazada 2 ölü, 3 ağır yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişinin ise durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği saptandı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle