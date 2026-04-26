Sultangazi'de "Yüksek ses" alarmı: Deprem sanıp sokağa döküldüler!

Olay, dün akşam saat 20.40 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin önündeki sokaktan geçen hafif ticari bir aracın ses sisteminden yükselen aşırı yüksek ses, binada fiziksel bir etki yarattı. Ses dalgalarının şiddetiyle kahvehanenin camlarında ve eşyalarında şiddetli titremeler oluştu.

"Deprem Oluyor" Diye Kaçtılar

İçeride oyun oynayan ve sohbet eden müşteriler, camlardaki şiddetli sarsıntıyı fark edince büyük bir korku yaşadı. Yaşananları deprem olarak algılayan onlarca kişi, bir anda ayaklanarak kapıya yöneldi. Panik içerisinde masaları ve sandalyeleri deviren vatandaşlar, can havliyle kendilerini sokağa attı.

O Anlar Güvenlik Kamerasında

Olayın ardından sarsıntının depremden değil, sokaktan geçen aracın müzik sisteminden kaynaklandığı anlaşılınca herkes derin bir nefes aldı. Kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; aracın geçişiyle birlikte müşterilerin yaşadığı büyük şok ve izdiham yaratan kaçış anları saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların hızla dışarı çıktığı, bazı eşyaların devrildiği görülüyor.