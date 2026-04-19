Siirt sel sularına teslim! Araçlar kayboldu, onlarca hayvan telef oldu

Siirt’te etkili olan şiddetli sağanak yağış Kurtalan'ı vurdu. Sel sularına kapılan onlarca hayvan telef olurken, park halindeki araçlar kağıt gibi sürüklendi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede sel felaketine dönüştü. Sel suları ilçe merkezinde ve köylerde büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Hayvanlar Telef Oldu, Çiftçiler Çaresiz Kaldı

İlk belirlemelere göre sel nedeniyle 45 küçükbaş hayvan telef olurken, yüzlerce hindi ve tavuk sulara kapılarak gözden kayboldu. Bazı çiftçiler, hayvanlarını selden koruyabilmek için evlerinin damlarına çıkarmak zorunda kaldı.

Araçlar Suda Sürüklendi

Selin etkili olduğu bölgelerde park halindeki çok sayıda araç su altında kaldı, bazıları ise sürüklenerek hurdaya döndü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye sevk edilen ekipler, temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Soruşturma ve incelemeler sürüyor.

Bunlar da Var

Bakan Gürlek açıkladı: "500 milyon liralık kokain ele geçirildi"
Bakan Gürlek açıkladı: "500 milyon liralık kokain ele geçirildi"
Nazilli Fen Lisesi'nin yurdu alevlere teslim!
Nazilli Fen Lisesi'nin yurdu alevlere teslim!
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması: Teknik dinlemelerde iskan için 7 milyon dolar rüşvet talebi konuşuldu
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması: Teknik dinlemelerde iskan için 7 milyon dolar rüşvet talebi konuşuldu
Okul katliamında saldırganın mektubu A Haber'de yorumlandı!
Okul katliamında saldırganın mektubu A Haber'de yorumlandı!

