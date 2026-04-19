Gaziantep'te korkutan çökme! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle çöken tek katlı metruk ev, çevrede paniğe neden oldu. Pazarcami Mahallesi Çay Sokak'ta bulunan ve bir süredir kullanılmayan yapı, bölgede etkili olan yağışlar sonucu aniden yerle bir oldu.

Giriş Molozla Kapandı

Çöken binadan yayılan enkaz, bitişikteki bir evin girişini tamamen kapattı.