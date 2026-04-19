Gaziantep'te korkutan çökme! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Gaziantep'te bir süredir boş olan müstakil ev çöktü. Girişi kapanan komşu binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiyenin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle çöken tek katlı metruk ev, çevrede paniğe neden oldu. Pazarcami Mahallesi Çay Sokak'ta bulunan ve bir süredir kullanılmayan yapı, bölgede etkili olan yağışlar sonucu aniden yerle bir oldu.
Giriş Molozla Kapandı
Çöken binadan yayılan enkaz, bitişikteki bir evin girişini tamamen kapattı.