Bartın'da kafa kafaya çarpışma: Ehliyetsiz sürücü dehşeti!
Tali yoldan çıkan araçla ana yoldaki otomobilin çarpıştığı kazada skandal gerçek ortaya çıktı. Kazaya neden olan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.
Bartın'da Kozcağız'dan şehir merkezi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, tali yoldan ana yola çıkan başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kaza anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Ehliyetsiz Çıktı
Kazanın ardından yapılan incelemede, tali yoldan çıkarak kazaya sebebiyet veren sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.