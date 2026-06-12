Kütahya'da motosiklet kazası: Muhammet Çakıcı vefat etti

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 09:31

KÜTAHYA'DA FECİ KAZA: 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çevre Yolu Caddesi'nde dün acı bir trafik kazası meydana geldi. 17 yaşındaki Muhammet Çakıcı idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle bankete çarptı.

Hastanede Kurtarılamadı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilerek yan yola savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.