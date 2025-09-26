Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı!
Kaza, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Tülmen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
