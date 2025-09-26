PODCAST CANLI YAYIN

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı!

Şanlıurfa’nın Tülmen mevkisinde meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 20 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Tülmen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

