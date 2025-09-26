Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı!

e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı nasıl yapılır?

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Kaza, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Tülmen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.