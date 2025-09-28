Adana'da tefeci operasyonu: 3 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis şüphelilerin adreslerini belirleyerek şafak vakti baskın yaptı. Baskında 5 şüpheli de gözaltına alındı. Polis şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada 5 tapu senedi, 34 bin 450 TL para, çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirdi.

Polis 5 şüpheliyi ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.