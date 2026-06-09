Eşini katleden kocadan kan donduran itiraf: "Çocuğumla göz göze gelince durdum"

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 01:09 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 01:12

Sokak Ortasında Dehşet Saçtı

Feci olay, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı. Gözü dönen Erdal K., mahalle sakinlerinin gözü önünde yanındaki bıçakla 5 çocuk annesi eşine acımasızca saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Öfkeli Kalabalık Linç Etmek İstedi

Kısa sürede kaza mahalline ulaşan polis ekipleri, cinayet zanlısı Erdal K.'yı gözaltına almak istedi. Bu sırada sokakta toplanan ve feci olaya tanıklık eden mahalle sakinleri, katil zanlısını linç etmek için üzerine yürüdü. Öfkeli kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çeken emniyet güçleri, gerginliği sonlandırmak ve zanlıyı güvenli şekilde araca bindirebilmek için havaya tek el ateş açmak zorunda kaldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"Çocuğumla Göz Göze Gelince Durdum"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Erdal K.'nın ifadesindeki detaylar ise kan dondurdu. Aldatıldığını iddia ederek cinnet getirdiğini savunan şüphelinin, eşine çok daha ağır şekilde zarar vermeyi planladığını belirterek, "Eylemi daha da ileri boyuta taşıyacaktım ancak o esnada 5 yaşındaki en küçük çocuğumla göz göze gelince durdum ve eylemi sonlandırdım" dediği öğrenildi. Çiftin en küçüğü 5, diğerleri ise 18 ile 25 yaşları arasında değişen 5 çocuğunun olduğu, bu çocuklardan birinin ise farklı bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Cenaze Erzurum'da Defnedildi

Eşi tarafından sokak ortasında katledilen Elif K.'nın cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Büyük bir üzüntü yaşayan yakınları tarafından teslim alınan cenaze, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldü. Talihsiz kadın, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.