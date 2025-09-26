Batman'da silahlı çatışma!

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 15:59

Batman kent merkezinde bulunan Batman Lisesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Kurşunların yağdığı silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Batman kent merkezinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar park halindeki bazı araçlara isabet etti.



Olay Saat 14.00 civarında Batman Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan bazı araçlara kurşun isabet etti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olayda yer alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.