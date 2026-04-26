Elektrikli otomobilde yangın paniği: İtfaiyeden özel battaniyeli müdahale

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 18.00 sıralarında Z.K. idaresindeki 06 UM 3818 plakalı elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücünün durumu fark ederek aracı sağa çekmesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Özel yangın battaniyesi kullanıldı

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, elektrikli araç yangınlarının söndürülmesinde kullanılan özel bir yöntem uyguladı. Alevler içindeki otomobilin üzerine dev bir yangın battaniyesi örten ekipler, bir yandan da aracın alt kısmına su tutarak soğutma işlemi gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın, çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan tamamen söndürüldü.