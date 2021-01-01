Sağlık Bakanlığı yeni yılın ilk koronavirüs vaka tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı, 01 Ocak 2021 tarihli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak" ifadelerini kullandı.

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