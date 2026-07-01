Adil Tek'ten İstanbul için sıcaklık tahmini: "Bugün 32-33 derece seviyelerinde olacak"
Türkiye, yaz mevsiminin şimdiye kadarki en sıcak günlerinden birini yaşamaya hazırlanırken gözler özellikle İstanbul'a çevrildi. Son günlerde sosyal medyada dolaşan "İstanbul'da 45 derece olacak" iddialarına da A Haber'de değinen Adil Tek, bu tahminlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İstanbul'da hava sıcaklığının bugün 32-33 derece seviyelerinde olacağını belirten Tek, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın ise 35-36 dereceye kadar çıkabileceğini kaydetti.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber