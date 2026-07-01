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Adil Tek'ten İstanbul için sıcaklık tahmini: "Bugün 32-33 derece seviyelerinde olacak"

Adil Tek'ten İstanbul için sıcaklık tahmini: "Bugün 32-33 derece seviyelerinde olacak"

Türkiye, yaz mevsiminin şimdiye kadarki en sıcak günlerinden birini yaşamaya hazırlanırken gözler özellikle İstanbul'a çevrildi. Son günlerde sosyal medyada dolaşan "İstanbul'da 45 derece olacak" iddialarına da A Haber'de değinen Adil Tek, bu tahminlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İstanbul'da hava sıcaklığının bugün 32-33 derece seviyelerinde olacağını belirten Tek, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın ise 35-36 dereceye kadar çıkabileceğini kaydetti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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