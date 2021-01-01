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SON DAKİKA HABER: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mutasyonlu koronavirüs Türkiye'de

SON DAKİKA HABER: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mutasyonlu koronavirüs Türkiye'de
01.01.2021 20:09
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.
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