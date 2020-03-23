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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'de koronavirüsle mücadelede olumlu sonuç veren özel ilaçtan Türkiye'ye getirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'de koronavirüsle mücadelede olumlu sonuç veren özel ilaçtan Türkiye'ye getirdik

23.03.2020 19:46

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik koronavirüs toplantısı 5 saatten uzun sürdü. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs tedavisinde Çin'de kullanılan ve yoğun bakım tedavi süresini 4 güne indirdiği söylenen bir ilacı getirdiklerini belirterek, "Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaçtan getirdik. Bu ilacın ne kadar etkili olduğunu görmüş olacağız" dedi


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