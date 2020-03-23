Koronavirüs ve göçmen krizi Avrupa Birliği'nin sonunu mu getirdi? Avrupadaki boşluğu kim dolduracak? 23.03.2020 18:27

Avrupa Birliği'nin yıllardır dünyaya vermeye çalıştığı "Güçlü birlik" mesajı son dönemde dünyanın kabusu haline dönen koronavirüs ve göçmen kriziyle birlikte yeniden zarar gördü. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen İtalya gibi ülkeler Avrupa Birliği üyesi diğer ülkeler tarafından adeta kaderine terk edildi. Peki bu salgın Avrupa Birliği üye devletlerinin birlik hayallerini suya mı düşürdü? Avrupa Birliği "Batmakta olan gemi" mi? Avrupadaki boşluğu kim dolduracak? Tüm detaylar analiz haberimizde...