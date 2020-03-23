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Türkiye genelinde koronavirüs salgınının son bulması için dualar edildi

Türkiye genelinde koronavirüs salgınının son bulması için dualar edildi

23.03.2020 22:21

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından  dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.


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