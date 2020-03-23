Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.
Türkiye genelinde koronavirüs salgınının son bulması için dualar edildi23.03.2020 22:21
- Türkiye genelinde koronavirüs salgınının son bulması için dualar edildi
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