Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı anlaşmalarını duyurdu! Hangi aşıdan kaç doz gelecek? Sinovac, Biontech ve Sputnik...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video konferans yöntemi ile gerçekleştirike Bilim Kurulu toplantısının ardından YouTube üzerinden açıklama yaptı. Türkiye'nin imza attığı aşı anlaşmalarını duyuran Koca, "Şu anda Türkiye, 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz Biontec ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır." ifadelerini kullandı. Koca aşılama sürecini manipüle edenlere de sert tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video konferans yöntemi ile gerçekleştirike Bilim Kurulu toplantısının ardından YouTube üzerinden açıklama yaptı. Türkiye'nin imza attığı aşı anlaşmalarını duyuran Koca, "Şu anda Türkiye, 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz Biontec ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır." ifadelerini kullandı. Koca aşılama sürecini manipüle edenlere de sert tepki gösterdi.