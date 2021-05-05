RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
05.05.2021 19:11
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Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Almanya'nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde de Türkiye-Almanya ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Erdoğan, Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü, Ege'de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.

Başkan Erdoğan, NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

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