Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 22 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 22 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerine yer verdi.
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ir6LJ7o1An— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2020