Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

22.06.2020 20:32

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 22 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.