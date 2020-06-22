CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'a 5 bin yeni taksi projesi taksicileri isyan ettirdi: Ekmeğimizle oynayacak

22.06.2020 22:01

Göreve geldiği günden bu yana skandal kararları ve icraatları ile büyük tepki çeken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'a kiralık 5 bin yeni taksi projesi taksicileri isyan ettirdi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Biz kesinlikle kiralama sistemini kabul etmiyoruz. Bizim emeğimiz, sermayemiz tapumuz yok olur. Belediyenin öz malı olamayız. Biz bir İETT, tramvay, metrobüs değiliz. Devletten bu plakaları parayla satın aldık” ifadelerini kullandı.