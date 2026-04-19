Sağanak yağış sele dönüştü: Sürücüler yolda mahsur kaldı!

Siirt'te gece boyunca etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Şiddetli yağışla birlikte taşan derelerden sürüklenen çamur ve kaya parçaları, Siirt-Batman karayolunu ulaşıma kapattı.

Araçlar Mahsur Kaldı

Sel sularının yolu kaplaması nedeniyle çok sayıda sürücü ve yolcu araçları içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma, karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Ekipler bir yandan mahsur kalan araçları kurtarırken, diğer yandan iş makineleriyle yolu temizlemek için yoğun mesai harcıyor.