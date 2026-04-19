CANLI YAYIN
Geri
Harbiye’de feci olay: Direk altında kalan turist beyin kanaması geçirdi

Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı direk Mısırlı kadının üzerine devrildi. Olay yerinde kalp masajıyla hayata döndürülen talihsiz kadının bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

İstanbul Şişli Harbiye'de geçtiğimiz Salı günü akılalmaz bir kaza yaşandı. 24 yaşındaki Nil S., iddiaya göre direksiyon başında baygınlık geçirince otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülen dev direk, o sırada caddeden karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu 43 yaşındaki Asma Salah Hegazy'nin üzerine devrildi. Talihsiz kadın direğin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Hegazy'ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Mısırlı turistin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan ve "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen sürücü Nil S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle