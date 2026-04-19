Harbiye’de feci olay: Direk altında kalan turist beyin kanaması geçirdi

İstanbul Şişli Harbiye'de geçtiğimiz Salı günü akılalmaz bir kaza yaşandı. 24 yaşındaki Nil S., iddiaya göre direksiyon başında baygınlık geçirince otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı.

Direk Turistin Üzerine Düştü

Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülen dev direk, o sırada caddeden karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu 43 yaşındaki Asma Salah Hegazy'nin üzerine devrildi. Talihsiz kadın direğin altında kalarak ağır yaralandı.

Yaşam Savaşı Veriyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Hegazy'ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Mısırlı turistin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan ve "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen sürücü Nil S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.