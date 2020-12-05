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Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
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Doğu Akdeniz geçtiğimiz aylarda başlayan hareketli günlerini yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin "Mavi Vatan" olarak belirlediği sularda gaz ve petrol arama çalışmaları başta Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesini rahatsız ederken Türkiye'nin haklılığını gören devletler tepki gösteremediler. Doğu Akdeniz'de sıcak günler yaşanmaya devam ediyor. Birçok ülke için kritik konumda olan sular için Rus gemileri de sefere çıktı. Çanakkale Boğazı'nı çıkan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı "Novocherkassk" ile 150 borda numaralı savaş gemisi "Saratov" Akdeniz'e iniyor.


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