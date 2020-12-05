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İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar otobüs bulamadı

İstanbul'da toplu taşıma çilesi! Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar otobüs bulamadı
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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar Kadıköy'de otobüs seferleri az olunca uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı. Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatleri az olması nedeniyle şikayet ettikleri belirtti.


Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar Kadıköy'de otobüs seferleri az olunca uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı.Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının da muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi.

Kadıköy'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. D-100 Karayolu Uzunçayır ve Göztepe'de otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatleri az olması nedeniyle şikayet ettikleri belirtti.

Kadıköy D-100 Karayolu Uzunçayır otobüs durağında bekleyen Eyüp Kutlu "Sultanbeyli'ne gideceğim. Sabah 07.00'den belli otobüs durağında bekliyorum. Otobüs hala gelmedi. Yaklaşık bir buçuk saattir otobüsü bekliyorum" dedi . İşe gitmek isteyen bir vatandaş ise "Sabah sefer sayıları az, bekliyoruz. Yarım saat de bir sefer var. Bekliyorum" diye konuştu

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