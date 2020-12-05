2 Rus ve bir Türk vatandaşı İHA AR-GE Merkezi’ni gizlice görüntülemeye kalktı! 3’ü de gözaltına alındı

Rus NTV kanalının muhabiri olduğunu iddia eden Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Melişkin, İstanbul'a geldi. Önceki gün Türk vatandaşı A.Ç.K. ile birlikte Hezarfen Havalimanı'na gitti. Burada gizlice İHA'nın uçuş testlerini görüntülemek istedi. İhbar üzerine İstanbul İstihbarat ve TEM ekipleri, zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Rus NTV kanalının muhabiri olduğunu iddia eden Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Melişkin, İstanbul'a geldi. Önceki gün Türk vatandaşı A.Ç.K. ile birlikte Hezarfen Havalimanı'na gitti.

Burada gizlice İHA'nın uçuş testlerini görüntülemek istedi. İhbar üzerine İstanbul İstihbarat ve TEM ekipleri, zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, "Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır" açıklamasını yaptı. Olaya ilişkin soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.