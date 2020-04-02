Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber'e konuştu: Türkiye ile gurur duyuyorum! 02.04.2020 23:21

ABD California'da yaşayan Türk doktor, Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber canlı yayınına konuk oldu. Çilingiroğlu, Habertürk TV'de yaşananların ardından Türkiye'den kendisini arayanlara teşekkür etti. Doktor Çilingiroğlu, Kovid-19'un ABD'deki gelişimi ve Türkiye'de alınması gereken önlemlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. İkitelli Şehir Hastanesi'nin çok önemli olduğunu belirten Çilingiroğlu, "Yatağa çok ihtiyacımız var​. Türkiye'de çok değerli bir Sağlık Bakanımız var, Sayın Cumhurbaşkanımız öyle. Dolayısıyla bunu da el ele vererek yeneceğiz." dedi.

ABD California'da yaşayan Türk doktor, Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber canlı yayınına konuk oldu. Çilingiroğlu, Habertürk TV'de yaşananların ardından Türkiye'den kendisini arayanlara teşekkür etti. Doktor Çilingiroğlu, Kovid-19'un ABD'deki gelişimi ve Türkiye'de alınması gereken önlemlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

MASKE UYARISI

Çilingiroğlu, maske konusunun tartışılmasının anlamsız olduğunu ve herkesin maske takması gerektiğini bildirdi.



AMELİYATI TÜRKİYE'DE OLDUM

Hakkındaki neden ABD'de yaşıyor iddialarına da cevap veren Çilingiroğlu, ABD'ye para için değil bilim için gittiğini söyledi. Bütün yatırımlarının Türkiye'de olduğunu dile getiren Çilingiroğlu sürekli Türkiye'ye gelip gittiğini böbrek ameliyatını da Antalya'da olduğunu açıkladı.

ABD'de 33 milyon kişinin işini ve sağlık sigortalarını kaybettiklerini açıkladı.



50 TL'YE SAĞLIK HİZMETİ TÜRKİYE'DE

Türkiye'de yaşamanın çok güzel olduğunu dile getiren Çilingiroğlu, "Ben böbrek naklini Türkiye'de oldum. Sigortamı tamamlamamıştım yurt dışından, 50 lira ödüyorsunuz Türkiye'de. ABD'de böbrek nakli 200 bin dolar Türkiye'de 10 bin dolar, çok şanslıyız. ABD'de insanlar sağlık sigortalarını kaybediyorlar, ilaçlarını alamıyorlar." dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN VE SAĞLIK BAKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

İkitelli Şehir Hastanesi'nin çok önemli olduğunu belirten Çilingiroğlu, "Yatağa çok ihtiyacımız var. Türkiye'de çok değerli bir Sağlık Bakanımız var, Sayın Cumhurbaşkanımız öyle. Dolayısıyla bunu da el ele vererek yeneceğiz." dedi.





