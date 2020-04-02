CHP’li isimlerin “yerel hükümet” çıkışı yeni bir “hendek” hazırlığı mı? 02.04.2020 21:52

CHP’li İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin başı çektiği ve valilik izni olmaksızın başlatılan kanunsuz yardım kampanyalarına İçişleri Bakanlığı 'dur' dedi. CHP'ye yakın isimler ve medya kuruluşları, bu gelişme üzerine İçişleri Bakanlığını hedef alırken CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan etti. CHP’ye yakın isimlerin bu söylemleri akıllara HDP’nin, PKK’lılar tarafından hendek kazılarak sokakları savaş alanına çevirmek istediği dönemde sıkça dile getirdikleri “öz yönetim” söylemlerini akıllara getirdi.