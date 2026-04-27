Pes dedirten hırsızlık: Yardım kumbarasını böyle çaldı

İş yeri sahibinin alt kata inmesini bekleyen şüpheli, saniyeler içinde gerçekleştirdiği hırsızlıkla pes dedirtti.

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir çiğköfteci dükkanında, hayırseverlerin bağışlarını topladığı yardım kumbarası çalındı. Olay, Cebeci Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmede meydana geldi. İş yeri sahibi Şenol Gündoğdu, kısa bir süreliğine işlerini halletmek üzere dükkanın alt katına indiği sırada, dışarıda bekleyen kimliği belirsiz bir şahıs dükkana girdi.

Saniyeler içinde gözden kayboldu

İş yerinin boş olmasını fırsat bilen şüpheli, önce çevreyi kontrol ederek kimsenin olmadığını teyit etti. Ardından tezgah üzerinde duran ve içinde bağışların bulunduğu kumbarayı kucağına alan şahıs, hızla dükkandan çıkarak izini kaybettirdi. Yukarı çıktığında kumbaranın yerinde olmadığını fark eden işletme sahibi, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Görüntülerde, şüphelinin rahat tavırlarla içeri girdiği, kumbarayı saniyeler içinde alıp sakin bir şekilde uzaklaştığı anlar net bir şekilde görüldü. Polis ekipleri, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak ve çalınan kumbarayı bulmak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

