14 yaşındaki çocuk 70 yaşındaki adamı kanlar içinde bıraktı!

Eskişehir'in en işlek noktalarından biri olan Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi üzerinde akşam saatlerinde korkutan bir arbede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önceden birbirini tanıdığı öğrenilen 14 yaşındaki F.B.A. ile 70 yaşındaki C.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine genç şahıs, yaşlı adama sert bir yumruk attı.

Vatandaşlar ve polis anında müdahale etti

Aldığı şiddetli darbeyle dengesini kaybederek yere yığılan 70 yaşındaki C.Y.'nin burnundan kanlar gelmeye başladı. O sırada caddede görevli olan polis ekipleri duruma anında müdahale ederek tarafları ayırdı. Çevredeki vatandaşlar ise vakit kaybetmeden 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yaşlı adam, tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk Şube ekipleri devreye girdi

Olay sonrası kaçmaya çalışan 14 yaşındaki F.B.A., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen çocuğun ifadesine başvurulurken, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri, iki taraf arasında yaşanan arbedenin kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.