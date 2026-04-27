Kartal'da doğalgaz borusu patladı: Metrelerce yükselen alevler sokağı sardı

İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm süreci kapsamında tahliyesi gerçekleştirilen 4 katlı bir binada hareketli dakikalar yaşandı. Saat 15.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Mersin Sokak üzerinde bulunan binanın girişindeki doğalgaz kutusu, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden alev aldı. Borulardan sızan gazın tutuşmasıyla alevler kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaşarak çevredeki binaları tehdit etmeye başladı.

Ekipler bölgeyi abluka altına aldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevre binalara sıçramasını önlemek için soğutma çalışmalarına başladı. Yangın mahalline yakın bir noktada bulunan çimento aracı ise, alevlerden zarar görmemesi için inşaat çalışanları tarafından güvenli bir bölgeye çekildi.

Gazın kesilmesiyle yangın söndürüldü

Doğalgaz yangınına doğrudan müdahale edilebilmesi için bölgeye ivedilikle İgdaş ekipleri çağrıldı. İgdaş görevlilerinin ana hattaki gaz akışını kesmesinin ardından basıncı düşen alevler, itfaiye ekiplerinin köpük ve suyla müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası, polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inşaat alanında detaylı inceleme başlattı.