Patatesler yola saçıldı, ulaşım durdu! TIR facianın eşiğinden döndü
Kütahya'da patates yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı. Sürücünün hafif yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Çöğürler kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Osman Melih S. idaresindeki 64 ADN 853 plakalı patates yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Tonlarca Patates Yola Saçıldı
Savrulan TIR'ın devrilmesiyle birlikte dorsede yüklü olan tonlarca patates karayoluna saçıldı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar istikametinde ulaşım tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.