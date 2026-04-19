Patatesler yola saçıldı, ulaşım durdu! TIR facianın eşiğinden döndü

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Çöğürler kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Osman Melih S. idaresindeki 64 ADN 853 plakalı patates yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Tonlarca Patates Yola Saçıldı

Savrulan TIR'ın devrilmesiyle birlikte dorsede yüklü olan tonlarca patates karayoluna saçıldı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar istikametinde ulaşım tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.