Pakistan İran heyetinin müzakerelere katılacağını iddia etti
ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan gözler kritik ikinci tur müzakerelerde. İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirten ABD Başkanı Trump "güzellikle ya da zorla barış olacak" derken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 'savaşın genişletilmesini istemiyoruz' açıklamasında bulundu. İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman Denizi’nde İran’a ait kargo gemisine el koyduğu açıklamasını yalanladı. Pakistanlı kaynaklar İran'ın müzakereye katılacağını bildirdi.