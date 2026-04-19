Bitlis’te feci kaza! Beton mikseri dereye uçtu: Sürücü akıntıya kapıldı
Tatvan-Hizan karayolunda kontrolden çıkan beton mikseri Hazo Deresi’ne yuvarlandı. Sel sularına kapılarak gözden kaybolan sürücü Engin Aras için ekipler seferber oldu.
Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki karayolunda dehşet dolu dakikalar yaşandı. Tatvan-Hizan karayolu üzerindeki Hazo Deresi mevkiinde meydana gelen kazada, özel bir firmaya ait beton mikseri kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten dereye yuvarlandı.
Akıntıya Kapılarak Gözden Kayboldu
Hizan istikametinden Tatvan'a seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkan mikserin sürücüsü Engin Aras, çarpmanın etkisiyle sel sularına kapıldı.
Ekipler Seferber Oldu
Olay yerine ulaşan ekipler, şiddetli akıntıya rağmen sürücü Engin Aras'ı bulmak için su içinde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.