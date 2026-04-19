Bitlis’te feci kaza! Beton mikseri dereye uçtu: Sürücü akıntıya kapıldı

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki karayolunda dehşet dolu dakikalar yaşandı. Tatvan-Hizan karayolu üzerindeki Hazo Deresi mevkiinde meydana gelen kazada, özel bir firmaya ait beton mikseri kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten dereye yuvarlandı.

Akıntıya Kapılarak Gözden Kayboldu

Hizan istikametinden Tatvan'a seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkan mikserin sürücüsü Engin Aras, çarpmanın etkisiyle sel sularına kapıldı.

Ekipler Seferber Oldu

Olay yerine ulaşan ekipler, şiddetli akıntıya rağmen sürücü Engin Aras'ı bulmak için su içinde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.