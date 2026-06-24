Çayeli'nde gece yarısı dehşeti: Sahil yolunda 4 ölü, 3 ağır yaralı!

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 00:01 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 00:06

Sahil Yolunda Can Pazarı

Kan donduran kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Rize merkez istikametinden Çayeli yönüne doğru seyir halinde olan araçların karıştığı feci bir trafik kazası yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar adeta hurdaya dönerken, sahil yolunda tam anlamıyla bir can pazarı kuruldu.

4 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Rize ve Çayeli'nden çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, araçlarda bulunan vatandaşlardan 4'ünün kaza yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan şans eseri sağ çıkan ancak durumları ağır olan 3 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere ivedilikle sevk edildi.

Yol Trafiğe Kapatıldı

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza mahallindeki çalışmaları sürerken, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çayeli istikametinde trafik akışı güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Ekiplerin araçları yoldan kaldırma ve kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.