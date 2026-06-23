Otomobilin altında kalan kaporta ustası hastanelik oldu | VİDEO

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 22:36

Kriko Aniden Boşaldı, Aracın Altında Kaldı

Feci olay, İnebolu ilçesi Abdurrahman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir sanayi dükkanında meydana geldi. Kaporta ustası Kadir U., tamir işlerini yürütmek üzere Tofaş marka bir otomobili krikoyla yukarı kaldırdı. Gerekli güvenlik önlemlerini tam almadan aracın altına giren talihsiz usta, krikonun aniden boşalması ve mekanizmanın aşağı inmesi sonucu tonlarca ağırlıktaki otomobilin altında sıkışarak kaldı.

Komşuları Yetişip Ölümden Kurtardı

Aracın altından gelen sesleri ve ustanın çırpınışlarını bir süre sonra fark eden çevredeki esnaf komşuları, hemen yardıma koştu. Vatandaşların yoğun çabası ve kriko yardımıyla otomobilin altından çıkarılan Kadir U. için durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Sevk Edildi, Vücudunda Kırıklar Var

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı usta, ambulansla ivedilikle İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi kırıklar olduğu tespit edilen Kadir U., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.