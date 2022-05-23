Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce 'veto' ettiği öğrenci zammı geri alınsın kararı AK Parti ve MHP tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti.

ZAM İNDİRİMİ ISRAR KARAR OLARAK KABUL EDİLDİ

Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak.

EKREM İMAMOĞLU ZAMMIN GERİ ÇEKİŞMESİNİ VETO ETMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce Nisan ayında alınan öğrenci ücretlerinden zamlarının geri çekilmesi kararını veto etmişti.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu kararı sosyal medya üzerinden paylaştı.

HAYIRLI OLSUN

Göksu, "İBB Başkanı VETO etmişti, bizler ısrar kararla meclisimizden tekrar geçirdik. Öğrenci abonmanlarına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB AK Parti ve MHP Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. İstanbullu öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.