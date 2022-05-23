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Öğrencilere müjde! CHP'li İBB'nin ulaşım zammı AK Parti ve MHP'nin kararıyla geri çekildi

Öğrencilere müjde! CHP'li İBB'nin ulaşım zammı AK Parti ve MHP'nin kararıyla geri çekildi
23.05.2022 17:04 - Son Güncelleme: 23.05.2022 17:04

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Öğrencilere 'ulaşım' müjdesi... CHP'li İBB'nin ulaşımda yaptığı zam sonrası AK Parti ve MHP harekete geçerek 'öğrenci zammı geri çekilsin' teklifinde bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun 'veto' kararına rağmen zammın geri alınması için bastıran AK Parti ve MHP grubu öğrencileri sevindirecek bir karara imza attı. Zammın geri alınması Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.

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Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce 'veto' ettiği öğrenci zammı geri alınsın kararı AK Parti ve MHP tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti.

ZAM İNDİRİMİ ISRAR KARAR OLARAK KABUL EDİLDİ
Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak.

EKREM İMAMOĞLU ZAMMIN GERİ ÇEKİŞMESİNİ VETO ETMİŞTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce Nisan ayında alınan öğrenci ücretlerinden zamlarının geri çekilmesi kararını veto etmişti.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu kararı sosyal medya üzerinden paylaştı.

HAYIRLI OLSUN
Göksu, "İBB Başkanı VETO etmişti, bizler ısrar kararla meclisimizden tekrar geçirdik. Öğrenci abonmanlarına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB AK Parti ve MHP Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. İstanbullu öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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