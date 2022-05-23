Çankırı’nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır 30 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Feci kazadan ilk görüntüler geldi.
Çankırı’nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır 30 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Feci kazadan ilk görüntüler geldi.
Çankırı SON DAKİKA HABERİ! Çankırı'nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada çok sayıda işçi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.