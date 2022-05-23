Haberler Haber Videoları Çankırı SON DAKİKA HABERİ! İşçileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! 3'ü ağır 30 kişi yaralı! Feci kazadan ilk görüntüler

Çankırı SON DAKİKA HABERİ! İşçileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! 3'ü ağır 30 kişi yaralı! Feci kazadan ilk görüntüler

Çankırı SON DAKİKA HABERİ! İşçileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! 3'ü ağır 30 kişi yaralı! Feci kazadan ilk görüntüler
23.05.2022 17:59 - Son Güncelleme: 23.05.2022 18:10

OTOMATİK OYNAT

Haber 28:16
Başkan Erdoğan tarih verdi: 5...
Haber 11:39
Merhum sanatçıların...
Haber 00:55
İstanbul Fatih'te silahlı...
Haber 01:31
ABD'nin sinsi uyarısına...
Haber 01:06
Bir genç annesiyle tartışan...
Haber 00:49
Tekmeler havada uçuştu! Yol...
Haber 01:54:55
Hegemonya 1. bölümü ile A...
Haber 31:02
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 00:25
Kavga günyüzüne çıktı! Yavaş,...
Haber 02:52
81 ilden gelecek on binlerce...
Haber 01:54
32 rüşvetçi kodese!
Haber 01:37
Kan donduran cinayet: Ofisinde...

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır 30 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Feci kazadan ilk görüntüler geldi.

Haber Videoları
SON DAKİKA