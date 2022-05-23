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Kapalıçarşı'da silahlı kavga! İstanbul Beyazıt'ta çatışma anları kamerada! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı!

Kapalıçarşı'da silahlı kavga! İstanbul Beyazıt'ta çatışma anları kamerada! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı!
23.05.2022 16:41

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Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 6 kişi yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 27 kişiyi gözaltına aldı. 2 tabanca ele geçirildi. Kavganın çıktığı dükkanın 1 buçuk yıldır kapalı olduğu bugün ilk defa açıldığı öğrenildi. Öte yandan çatışma anına ait yeni cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği , polisin silahını alan bir kişinin de karşı tarafa ateş ettiği görülüyor.

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Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahkavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis sırtından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 6 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 27 kişiyi gözaltına aldı. 2 tabanca ele geçirildi. Kavganın çıktığı dükkanın 1 buçuk yıldır kapalı olduğu bugün ilk defa açıldığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı yerde daha önce çalışan Selim Kanat, "6-7 yıl o dükkanda çalıştım. Yan dükkanda ayakkabı satıyorlar. Mahmut diye bir arkadaş onun da geçen sene abisini vurdular. Abi vurulduktan sonra 1 buçuk yıldır dükkan açmıyordu. Bugün dükkanlarını açtılar olay patlak verdi. Dükkan yaklaşık 2 yıldır açılmıyor. Bir iki kere açmaya çalıştılar yine kavga çıktı. Sabah 07.00'de dükkanı açıyor. İlk başta sözlü tartışma çıkıyor. Daha sonra çatışma çıkıyor." dedi.

ÇATIŞMA KAMERADA
Öte yandan dakikalarca süren çatışma çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerdeki yaralıya bir kişi yardım etmeye çalışıyor. Bu sırada silah seslerinin artması üzerine görüntüyü çeken esnaf iş yerine kaçıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valiliği tarafından Fatih'teki silahkavgaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir" denildi.

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