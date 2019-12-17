Haberler Video Muş'ta HDP'li Ülkü Karaaslan'a terör gözaltısı!

Muş'ta HDP'li Ülkü Karaaslan'a terör gözaltısı!

17.12.2019 12:32

Muş’un Varto Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan hemen sonra gözaltına alındı.


İçişleri Bakanlığı, Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın'ı, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bugün sabah saatlerinde görevlerinden aldı. Polisler, soruşturma kapsamında Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ederken, polis, Belediye binasında aramalar yaptı. Polis ekipleri belediye binasında geniş güvenlik önlemi aldı.

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